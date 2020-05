Möchte Mason Disick (10) seine Eltern etwa wieder auf die Palme bringen? Vor wenigen Wochen hatte der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (36) für mächtig Ärger gesorgt. Ohne das Wissen der beiden hatte sich der kleine Reality-Star einen eigenen Instagram-Account zugelegt – und auf diesem brisante Familiengeheimnisse ausgeplaudert. Anschließend wurde das Profil von seinen Erziehungsberechtigten gelöscht. Doch Mason zeigt sich davon unbeeindruckt: Der 10-Jährige hat sich wieder in die sozialen Netzwerke geschlichen!

Wie Mirror berichtet, feierte Mason vor wenigen Tagen sein Comeback in der virtuellen Welt: Gemeinsam mit seinem Kumpel Landon, dem Sohn des Musikers Travis Barker (44), ist der Grundschüler in einem Video zu sehen, das auf dessen TikTok-Profil veröffentlicht wurde. In dem Clip tanzen die beiden Jungs zu verschiedenen Songs und werfen zudem mit falschen Geldscheinen um sich.

Seine Mutter dürfte von der erneuten Web-Präsenz ihres Ältesten nicht besonders begeistert sein: Immerhin hatte Kourtney zuletzt erklärt, dass sie Social Media für zu brutal für ein Kind halte. "Die Menschen können dort so fies sein!", versicherte sie.

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Mason und Scott Disick

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign an Thanksgiving

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de