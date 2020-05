Evelyn Burdecki (31) hat aktuell ein Kiloproblem! Schon zu Beginn des Jahres hatte die Blondine verraten, dass sie im vergangenen Jahr das eine oder andere Pfündchen zugenommen hat. Damals merkte sie, dass ihre Klamotten an einigen Stellen ziemlich eng sitzen – auf die Waage stellte sie sich zu diesem Zeitpunkt aber offenbar nicht. Jetzt sieht das etwas anders aus: Evelyn hat endlich ihr Gewicht gecheckt – und festgestellt, dass sie ganze acht Kilo zugelegt hat.

"Ich habe mich zum ersten Mal seit ein paar Monaten gewogen. Jetzt musste ich mich wieder wiegen, weil ich aktuell nur Schokolade esse", verrät die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Während sie bei einem ihrer letzten Gänge auf die Waage wohl noch 55 Kilo wog, pendelt sich die Anzeige aktuell auf knapp 63 Kilo ein. Zwar habe sie schon versucht, den überschüssigen Pfunden beim Laufen den Kampf anzusagen, ganz erfolgreich war sie in dieser Hinsicht bisher allerdings nicht: "So viel wie ich dann wieder an Mist esse, hilft das auch nicht."

Allzu schlimm dürfte Evelyn die Gewichtszunahme allerdings gar nicht finden – immerhin hatte sie bei ihrer Zeit im Dschungelcamp 2019 zunächst ordentlich abgespeckt. In Down Under nahm sie insgesamt sechs Kilo ab. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie damals, dass sie sich sogar wünsche, gerade an ihren Brüsten wieder etwas zuzulegen: "Ich will ab jetzt bis zum Abwinken ganz viel Milch und Eiweiß zu mir nehmen, dann sind in zwei Wochen die Tüten auch wieder voll. Also die Po-Tüten und die Brust-Tüten."

Bieber, Tamara/ ActionPress Dschungelkönigin Evelyn Burdecki

ActionPress Evelyn Burdecki im Februar 2020

TVNOW Evelyn Burdecki im Dschungelcamp



