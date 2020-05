Führen Sebastian Preuss (29) und Diana Kaloev ihre Fans etwa an der Nase herum? Im großen Finale von Der Bachelor ging die hübsche Kölnerin leer aus. Der TV-Junggeselle konnte sich einfach keine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen – eigentlich! Jetzt tauchten Clips auf, die die Beauty anscheinend in Bastis Wohnung zeigen. Läuft also doch mehr zwischen den beiden? Im Promiflash-Interview vor wenigen Tagen ließ der 29-Jährige sich nichts anmerken...

Schon kurz nach seiner überraschenden Entscheidung brannte den Fans eine bestimmte Frage unter den Nägeln: Wie steht der Profi-Kickboxer mittlerweile zu seinen beiden verschmähten Finalistinnen Diana und Wioleta Psiuk (28)? Promiflash hat deshalb mal bei Basti nachgehakt. "Ich habe zu beiden ein gutes Verhältnis und wir schreiben uns gelegentlich", erklärte er. Von einem Besuch in seinen eigenen vier Wänden war da definitiv noch nicht die Rede.

Und wie denkt Diana darüber? Die gab schon bei der Wiedersehens-Show zu, dass ihr Bastis Korb schwer zu schaffen gemacht hat: "Ich habe noch einige Tage und Wochen daran gedacht, dass es schade ist." Am liebsten hätte sie noch einmal ein klärendes Gespräch geführt. Ob sie das mittlerweile klammheimlich nachgeholt haben? Eine Promiflash-Anfrage zu Dianas vermeintlichen Aufenthalt in Bastis Wohnung blieb bisher unbeantwortet.

TVNow Der Bachelor Sebastian Preuss und Kandidatin Diana Kaloev beim Finale 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

