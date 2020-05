Schwangerschafts-Update von Paola Maria (26)! Erst vor knapp zwei Wochen teilte die Influencerin die frohe Botschaft mit ihren Fans: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) bekommen ein weiteres Kind – ihr erstgeborenes Söhnchen Leonardo Koslowksi wird demnach bald ein großer Bruder sein! Kurz nach den News zeigte die werdende Zweifach-Mama auch schon ihren Babybauch. So rund ist Paolas Körpermitte mittlerweile!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Web-Bekanntheit ein brandneues Bild, auf dem sie ihren Fans freie Sicht auf ihre Babykugel gewährt. Auf dem Pic trägt Paola ein weißes Crop Top und das bringt ihre Wölbung besonders gut zur Geltung! Ob es nun an der Sitzposition liegt oder nicht: Es sieht glatt so aus, als hätte der Bauch der Bloggerin einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt! In den Hashtags versteckt sich zusätzlich die Info, dass Paola nun in der 14. Woche angekommen ist.

Bei den vielen Eindrücken wird der Leckerbissen in der Hand der Bald-Mama fast zur Nebensache! "Einen Donut für mich und einen fürs Baby", freut sich die Schwangere in der Bildunterschrift. Na, ob das schon erste Anzeichen für Gelüste sind?

