Wohl zum Erstaunen vieler Zuschauer schaffte es Ilka Bessin (48) bei Let's Dance unter die Top fünf! Davon war jedoch nicht nur das TV-Publikum überrascht, sondern auch die Komikerin selbst. Nach der Verkündung, dass sie anstelle von Laura Müller (19) weiter ist, war ihr Gesichtsausdruck alles andere als fröhlich. Die Fans im Netz erinnerte diese Reaktion an eine Kandidatin aus dem Vorjahr: Kerstin Ott (38). Wünscht sich Ilka etwa wie die DJane damals ein Tanzshow-Aus?

2019 kam Sängerin Kerstin kaum aus dem Jubeln heraus, als bekannt gegeben wurde, dass sie die beliebte RTL-Sendung verlassen muss. Sie hatte sich damals nichts sehnlicher gewünscht, als ihre Tanzschuhe endlich an den Nagel hängen zu können. Ähnlich scheint es jetzt auch Ilka zu gehen. Das vermuten zumindest einige Twitter-User. Sie kommentierten nicht nur den uneuphorischen Gesichtsausdruck der Stand-up-Comedienne, als diese eine Runde weiterkam, sondern auch ihre Aussagen während der Show. So sagte Ilka beispielsweise, dass sie es nicht schlimm finden würde, rauszufliegen. "Kommt es nur mir so vor oder verabschiedet sie sich gerade quasi", fasste ein User Ilkas Auftritt zusammen.

Einige "Let's Dance"-Zuschauer forderten auf der Social-Media-Plattform sogar, dass die Cindy aus Marzahn-Darstellerin wegen ihrer schlechten Leistung freiwillig gehen sollte. "Laura sollte weiter tanzen dürfen und Ilka nicht! Das Tanzen sollte im Vordergrund stehen und nicht die Comedy-Auftritte, die der tollen Arbeit der Tanzprofis schaden", forderte ein User.

Anzeige

Instagram / kerstinott_official Regina Luca und Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de