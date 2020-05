Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (30) überraschten ihre Fans vor Kurzem mit zuckersüßen Neuigkeiten: Knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit erwarten der Schauspieler und die Bloggerin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Für Katherine ist es das erste Kind, während Chris bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. Die Fans freuen sich mit den werdenden Eltern und auch Chris' Schwiegermama ist richtig happy über den Zuwachs.

"Ihr werdet bald ein neues, wundervolles Familienmitglied haben", freute sich Maria Shriver (64) kürzlich in einem Instagram-Gespräch mit dem Mann ihrer Tochter. Auch der ehemalige "Parks and Recreation"-Darsteller fiebert seinem Baby entgegen. Er offenbarte zudem, wie froh er sei, Mitglied der Familie seiner Frau sein zu dürfen: "Ihr seid beide so wunderbar. Ich bin so glücklich, dass ich in so eine tolle Familie eingeheiratet habe", schwärmte er, während ihm Maria und ihr Sohn Patrick Schwarzenegger (26) virtuell gegenüber saßen.

Genaue Details zur Schwangerschaft behalten die Stars bisher für sich. Ein erstes Babybauch-Foto von Katherine gibt es allerdings bereits: Die Bald-Mama war während einer Radtour mit Chris in Santa Monica abgelichtet worden. Unter ihrem weißen T-Shirt hatte sich eine kleine Babykugel vorgewölbt.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, 2018

Snorlax / MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2020



