Hat Michael Wendler (47) eine neue Berufung gefunden? Während der Schlagerstar sich normalerweise voll und ganz der Musik widmet, ist seine Verlobte Laura Müller (19) neben ihren Modeltätigkeiten vor allem als Influencerin unterwegs. Im Netz bewirbt die Beauty zahlreiche Produkte und versorgt ihre Fans eifrig mit Rabatt-Codes. Die Gigs ihres Liebsten sind aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hingegen ins Wasser gefallen. Ist das der Grund, warum Michael jetzt sein Influencer-Debüt feiert?

In ihren jeweiligen Instagram-Storys werben Laura und der 47-Jährige aktuell gemeinsam für ein Bleaching-Gerät und testen das Produkt zusammen vor der Kamera. "Was gibt es Schöneres, als das als Couple zusammen zu tun", freut sich der Teenager und auch Michael ist zu Beginn des Clips total gespannt auf das Ergebnis. Nachdem die beiden im Schnelldurchlauf die Anwendung demonstriert haben, preist der Wendler höchstpersönlich den Liebes-Rabatt-Code an: Wendlerlove.

Ob Michael mit der Kooperation eine neue Einnahmequelle ins Auge fasst? Immerhin musste er sich zuletzt mit Vorwürfen hinsichtlich seiner angeblichen Zahlungsunfähigkeit herumschlagen. Sein Manager erklärte dazu aber bereits, dass es nicht den Tatsachen entspreche, dass der Sänger sich überhaupt nichts mehr leisten könne.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im April 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de