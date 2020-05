Bauer Sigi ist alles andere als begeistert von Bewerberin Freia. Der Landwirt aus Namibia versucht aktuell, bei Bauer sucht Frau International sein Liebesglück zu finden. Für die Hofwoche hat er sich neben der 59-jährigen Edith auch die 63-jährige Westfälin Freia eingeladen. Doch mit Letzterer scheint der Farmbesitzer schon jetzt ein Problem zu haben: Freia raucht – und das findet Sigi gar nicht gut.

In der aktuellen Folge machte der Landwirt Freia klar: "Das ist bei mir ein No-Go. Ich bin leidenschaftlicher Anti-Raucher." Sie könne machen, was sie wolle, aber das Rauchen solle sie in seinem Haus unterlassen. Dazu verdeutlichte Sigi: "Wenn wir zusammen sind, dann ist das ein No-Go. Das ist nicht mit drin." Der 71-Jährige stellte Freia sogar ein Ultimatum: "Rauchen oder ich? Ich würde mich freuen, wenn du sagst, ich entscheide mich gegen das Rauchen."

Zwar war Freia der Meinung, dass der Verzicht auf Zigaretten für sie gesundheitlich förderlich sei, trotzdem wollte sie eine eindeutige Entscheidung zunächst nicht fällen: "Ich habe das schon mal eingeschränkt oder aufgehört für einen Mann. Das könnte durchaus sein. Aber da muss von der anderen Seite auch was kommen." Sigi verdeutlichte dagegen noch einmal, dass es keine Zwischenlösung gebe, sondern nur eine klare Entscheidung für das Rauchen oder für ihn.

Anzeige

TVNOW Bauer Sigi mit Freia und Edith

Anzeige

TVNOW Die "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Freia

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de