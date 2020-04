Ob sich Freia bei Bauer Sigi verzettelt hat? Der Landwirt aus Namibia sucht bei Bauer sucht Frau International eine neue Partnerin. Unter all den Bewerbungen der Damen, die ihn gerne kennenlernen wollten, wählte er die 63-Jährige Freia und die 59-jährige Edith und lud die zwei Frauen auf seine Farm ein. Doch Westfälin Freia scheint den 71-Jährigen auf dem falschen Fuß erwischt zu haben: Sigi ist offenbar nicht wirklich überzeugt von ihr.

In der Auftaktfolge kommen die beiden Konkurrentinnen auf dem Hof des Landwirts an. Freia will von ihm wissen, welche Aufgaben auf seine Zukünftige zukommen würden. Es gebe keinen Stundenplan und jeder übernehme bestimmte Aufgaben, damit nicht die ganze Arbeit auf einer Person laste, meint Sigi daraufhin. "Ich denke mal, dass man mit dem, was man gemeinsam macht, sich auch gemeinsam wohlfühlen sollte", pflichtete Freia daraufhin dem grauhaarigen Farmer bei. Doch damit scheint sie bei Sigi keine Pluspunkte gesammelt zu haben. "Also mit Freia… den Eindruck, den ich da hatte, ist, dass sie mich sofort beeindrucken wollte, mit dem, was sie sagt. Aber das hat mich nicht so beeindruckt", lauten seine Worte.

Ob sich Freia damit selbst ins Aus geschossen hat? Schon von vornherein machte sich der Besitzer einer Selbstversorger-Farm eine Meinung über die Kandidatin: "Also mein erster Eindruck: Sie wäre ein Farmerfrau, die einen Mann sucht. Ich hoffe nicht, dass das Wort grob verkehrt ist, aber sie ist immer noch sehr sympathisch." Edith hingegen spreche ihn auf eine persönlichere Art an.

Anzeige

TVNOW Bauer Sigi mit Freia und Edith

Anzeige

TVNOW Sigi, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW Edith, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de