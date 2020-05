Reese Witherspoon (44) hatte es nicht immer leicht. Während die Schauspielerin mittlerweile erfolgreich im Showbusiness steht, gab es in der Vergangenheit auch dunkle Zeiten für die heute 44-Jährige. So erzähle sie erst kürzlich, dass sie als Jugendliche in der Filmbranche beleidigt und angegriffen wurde. Zusätzlich litt sie unter Angstzuständen, die sich mit der Zeit bis zu einer echten Depression verschlimmerten. Jetzt verriet Reese, dass dieser Zustand nach den Geburten ihrer Kinder besonders schlimm war.

Gegenüber Jameela Jamil (34) plauderte sie in deren Podcast I Weigh aus, dass sie sich nach der Geburt ihres ersten Kindes hilflos fühlte. "Ich war 23, als ich meine Tochter Ava bekam. Ich hatte mich noch nie so depressiv gefühlt", so Reese. Besonders schlimm sei es gewesen, als sie Ava abgestillt habe. Zu dem Zeitpunkt seien ihre Hormone Achterbahn gefahren. Auch bei ihren anderen beiden Kindern habe sie eine Postnatale Depression erlebt, so die Familienmutter. Doch je älter sie wurde, desto weniger intensiv habe sie diese gespürt.

Damals habe es einfach nicht die richtige Unterstützung gegeben, erklärt sie. Obwohl ihre Mutter 35 Jahre lang als Kinderkrankenschwester gearbeitete habe und sehr offen über mentale Gesundheit sprach, war dies keine Option für Reese. "Es gab damals diese Art von Kommunikation nicht", gab sie zu bedenken. Insgesamt hat die Schauspielerin drei Kinder: Tochter Ava (20) und Sohn Deacon (16) aus ihrer ersten Ehe mit Ryan Phillippe (45) und Sohn Tennessee (7) mit ihrem heutigen Ehemann Jim Toth.

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon im Mai 2019 in New York

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon, 2020

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre drei Kinder Ava, Deacon und Tennessee



