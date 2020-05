Was für ein großzügiges Geschenk! Auf Social Media gratulierte Profi-Kicker Cristiano Ronaldo (35) seinen "zwei besonderen Frauen" zum portugiesischen Muttertag. Neben seiner derzeitigen Freundin Georgina Rodriguez (25), die die Mutter seiner jüngsten Tochter ist, wendet er sich mit seinem Post auch an seine Mama Maria Dolores (65). Diese überraschte der Juventus-Turin-Spieler mit einer ganz besonders teuren Aufmerksamkeit: Mit einem Foto bedankt sich Mama Maria Dolores nun für ihr Muttertagsgeschenk und präsentiert stolz ihren neuen Mercedes!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die 65-jährige Vierfachmutter einen Schnappschuss, auf dem sie ganz gekonnt an ihrem nagelneuen Auto lehnt und einen großen Blumenstrauß in der Hand hält: "Ich danke meinen Kindern für die Geschenke, die ich heute erhalten habe. Allen Müttern einen schönen Tag", schrieb sie dazu. Cristiano will mit diesem hochwertigen Präsent seine Dankbarkeit ausdrücken, dass sie ihn bei seinem Karriere-Aufstieg so tatkräftig von Anfang an unterstützt hat und immer an seiner Seite war.

Erst im März erlitt die Mama des Fußball-Stars einen Schlaganfall, von dem sie sich aber allmählich erhole. Auf ihrem Social-Media-Kanal informierte sie ihre Follower über ihren Gesundheitszustand: "Ich bin glücklich, die Möglichkeit zu haben, zu leben, meine Familie zu lieben und sie in meiner Nähe zu haben."

Instagram/doloresaveiroofficial Maria Dolores dos Santos Aveiro, Mai 2020

Getty Images Maria Dolores dos Santos Aveiro mit ihrem Sohn Cristiano Ronaldo

Instagram/cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro, März 2020



