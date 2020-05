So facettenreich ist Pamela Reif (23)! Die Netz-Schönheit ist die Fitness-Influencerin schlechthin. In täglichen Beiträgen begeistert sie ihre Follower mit Work-outs zum Nachmachen sowie Trainings- und Ernährungstipps für einen fitten Body – den sie selbst definitiv vorweisen kann. Ihren durchtrainierten Körper präsentiert Pamela gerne stolz in knapper Sportkleidung. Doch so bekommen ihre Fans sie ziemlich selten zu sehen: Hier begeistert die 23-Jährige in einem eleganten, romantischen Look!

Den hübschen Schnappschuss veröffentlichte Pam auf ihrem Instagram-Kanal. Die Beauty steht barfuß auf einem Feldweg, im Hintergrund geht die Sonne unter und in den Händen hält sie einen Trockenblumenstrauß. Absoluter Eyecatcher ist jedoch das knallrote Maxi-Dress, das sie hier trägt – durch einen sexy Schlitz kommen auch unter der langen Robe ihren trainierten Beine zur Geltung. Hier beweist Pamela eindeutig: Sie kann nicht nur sportlich, sondern auch schick!

Ihre Abonnenten sind hin und weg von dem Anblick. "Du solltest viel häufiger Kleider tragen. Steht dir hammermäßig", jubelt eine Userin in den Kommentaren. "Du siehst aus wie eine Göttin", schwärmt eine weitere. Welcher Look gefällt euch an Pam besser – sportlich oder elegant? Stimmt ab!

