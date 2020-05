So sexy kann der Frühjahrsputz sein! Eigentlich sollte 2020 wohl das Jahr für Pussycat Dolls-Fans werden: Die beliebte Girlband plante eine ausgiebige Reunion-Tour, die sie jedoch aufgrund der aktuellen Umstände absagen musste. Front-Frau Nicole Scherzinger (41) weiß aber trotz fehlender Proben und Auftritte für ihr neues-altes Musikprojekt, wie sie sich die Zeit vertreiben kann. Auf ihrem Social-Media-Account demonstrierte sie ihrer Community ziemlich überzeugend: Sie ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch eine ziemlich heiße Hausfrau!

Auf Instagram teilte Nicole ganz schön scharfe Einblicke in ihren momentanen "Alltag". Im transparenten Dress und High-Heels sitzt sie auf einer Aufnahme im Spagat auf dem Boden und hält dabei einen Wischmopp in den Händen. Mit einem zweiten Schnappschuss zeigt sie ihren Followern ihr Können am Herd. Während sie mit einem Kochlöffel in einem Topf herumrührt, schaut sie lasziv über die Schulter. "Ganz normales Quarantäne-Putzen und -Kochen", betitelte sie die Bilderreihe.

Wenn Nicole gerade nicht aufgebrezelt und ziemlich akrobatisch den Haushalt erledigt, gibt sie auf Social Media gerne auch mal ein paar waschechte Pussycat-Dolls-Dancemoves zum Besten. Erst kürzlich postete sie einen Clip, in dem sie im Band-T-Shirt zum Hit "Don't Cha" tanzt und damit ihre Fans aufruft, es ihr gleichzutun: "Los geht's, Dolls! Ich will euch alle tanzen sehen", schrieb sie.

Getty Images Nicole Scherzinger, 2019

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Nicole Scherzinger im Dezember 2019



