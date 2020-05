Postoperatives Body-Update von Bloggerin Mrs.Marlisa! Die Influencerin, die aktuell über 90.000 Follower auf Instagram mit Content versorgt, hat sich jüngst einer Beauty-Operation unterzogen. Sie ließ sich an einigen Körperstellen Fett absaugen. Sie entschied sich zu diesem Schritt unter anderem, weil an ihren Armen die Fettverteilungskrankheit Lipödem festgestellt wurde. Ein paar Wochen nach dem chirurgischen Eingriff zeigt die Blondine nun ein erstes Ergebnis.

Auf Instagram veröffentlichte Mrs.Marlisa nun eine Zweier-Collage, die sie vor und nach der Fettabsaugung zeigt. "Diese Operation hat jetzt schon mein Leben komplett verändert! Ich habe ein komplett neues Lebensgefühl und bin überglücklich", verriet die TV-Darstellerin im zugehörigen Bildbeitrag. Sie werde sich jetzt nach dem Eingriff aber nicht ausruhen – sie will, wenn die Genesungszeit vorüber ist, weiter an sich arbeiten, um den perfekten Sommer-Body zu bekommen.

Im Promiflash-Interview erklärte die behandelnde Ärztin Frau Dr. Buschmann genau, was bei Mrs.Marlisa alles gemacht wurde: "Bei Marlisa haben wir das Lipödem an den Armen mittels Wasserstrahl-assistierten Liposuktion beseitigt, und eine Körperkonturierung an Bauch, Taille und Oberschenkeln durchgeführt." So wurde neben dem kranken Fettgewebe an den Armen auch andere unliebsame Fettpölsterchen an Marlisas Körper entfernt.

Promiflash Bloggerin Mrs.Marlisa

Instagram / mrs.marlisa Bloggerin Mrs.Marlisa

Promiflash Mrs.Marlisa mit Frau Dr. Buschmann und ihrem Team



