Elena Carrière (23) möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten! Aktuell begeistert die 13. Staffel von Let's Dance die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Auch Schauspieler Mathieu Carrière (69) hat bereits sein Glück auf dem Parkett versucht – er schwang 2010 in der dritten Ausgabe das Tanzbein. Damit hat er seine Model-Tochter offenbar schwer beeindruckt: Auch Elena hätte große Lust, mal bei "Let's Dance" anzutreten!

Das erzählte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt im Promiflash-Interview – auf die Frage, ob sie sich auf das Format einlassen würde: "Auf jeden Fall. Ich liebe Tanzen. Und mein Vater Mathieu war ja auch vor Jahren schon dabei." Elena ist offenbar ein großer Fan der Show: "'Let’s Dance' verfolge ich als TV-Show gerne und mir gefällt die Leichtigkeit, mit der sie momentan trotz allem weitergeführt wird", so die Beauty.

Damit wäre sie nicht die Erste von Heidi Klums (46) Schützlingen, die sich in die Tanz-Battle gewagt hat: GNTM-Siegerin Barbara Meier (33) begeisterte Joachim Llambi (55) und Co. im Jahr 2018 – und schaffte es damals an der Seite von Profitänzer Sergiu Luca (37) auf Platz drei. Könntet ihr euch Elena auch bei "Let's Dance" vorstellen? Stimmt ab!

Jakubaszek/Getty Images Mathieu Carrière und Tatjana Kuschill bei "Let's Dance" 2010

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Ex-GNTM-Kandidatin

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"



