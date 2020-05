Happy Birthday, Lili Paul-Roncalli (22)! Die Zirkus-Tochter fegt aktuell mit Topleistungen über das Let's Dance-Parkett und hat sich am vergangenen Freitag ins Viertelfinale getanzt. Einer, der besonders stolz auf die Beauty ist, ist Tanzpartner Massimo Sinató (39) – und das macht er jetzt auch noch einmal ganz deutlich: Zu Lilis 22. Ehrentag gratuliert Massimo ihr mit einem herzlichen Beitrag im Netz!

Auf seinem Instagram-Kanal teilt der Ehemann von Rebecca Mir (28) nun eine coole Momentaufnahme mit seinem "Let's Dance"-Schützling zu dessen Jubiläum. "Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich meiner Tanzpartnerin Lili", betitelt der 39-Jährige den Schnappschuss schlicht. Mit den Hashtags "bescheiden" und "begabt" macht der Profitänzer aber ganz deutlich, was er von seiner prominenten Partnerin hält – Lili sei einfach eine fantastische Teamkollegin auf dieser Tanzreise.

Woche für Woche verblüfft Lili die Zuschauer mit Hammer-Performances auf der "Let's Dance"-Bühne. Freundin Elena Carrière (23) überrascht das überhaupt nicht. "Sie ist definitiv eine der diszipliniertesten jungen Frauen, die ich kenne, die sich wirklich mit voller Kraft in das reinhängt, was sie liebt, will und sich wünscht!", erzählte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr bei dem Format 7 Töchter kennengelernt und sind seitdem ziemlich gut befreundet.

Anzeige

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / elenacarriere Elena Carrière, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de