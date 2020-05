Wie verkürzt man jetzt am besten die Wartezeit? Es gibt nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht für alle Fans von Haus des Geldes. Die gute Nachricht lautet, dass es auf jeden Fall eine fünfte Staffel der Verbrechersaga geben wird. Die schlechte Nachricht ist aber: Es wird wohl noch mindestens ein Jahr dauern, bis die neuen Folgen auf Netflix abrufbar sein werden. Als Ersatzprogramm bieten sich einige Filme und Serien an, in denen die "Haus des Geldes"-Stars ebenfalls mitspielen!

Álvaro Morte kennt man aus dem Netflix-Hit als brillanten Professor und Kopf der Räuberbande. Aktuell ist er aber auch in einem neuen Streifen auf dem Streamingportal zu sehen – und zwar im Zeitreisethriller "Parallelwelten". In dem Film spielt er David, der mit seiner Frau und seiner Tochter in ein neues Heim zieht. Dort bekommt die Familie eine geheimnisvolle Botschaft. Durch einen Fernseher spricht ein Junge zu ihnen, der bereits vor 20 Jahren verstorben ist.

Wer mit dem Film durch ist, kann sich "Das Schweigen des Sumpfes" angucken. Dort brilliert Pedro Alonso (48) in der Hauptrolle, den "Haus des Geldes"-Fans als Berlin kennen. Auf der offiziellen Seite von Netflix wird der Thriller wie folgt beschrieben: "Bei Recherchen für sein neues Buch über Korruption lässt ein erfolgreicher Kriminalautor die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen." Außerdem ist der 48-Jährige in der Serie "Grand Hotel" zu sehen.

Die doppelte Portion "Haus des Geldes" bekommt man bei "Élite": In der spanischen Serie spielen sowohl Denver-Darsteller Jaime Lorente (28) als auch Miguel Herrán (24) mit, der im Gangsterhit den Rio verkörpert. In dem Mehrteiler über eine Eliteschule sind sie als Fernando "Nano" Garcia Dominguez beziehungsweise Christian Varela Expósito zu sehen.

Anzeige

Getty Images Álvaro Morte, "Haus des Geldes"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Pedro Alonso in Madrid, November 2019

Anzeige

Getty Images Jaime Lorente und Miguel Herrán in Madrid, August 2019

Getty Images Der Cast von "Haus des Geldes"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de