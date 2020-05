Erfrischende Ehrlichkeit bei Dagi Bee: Sie enthüllt jetzt, warum ein heißer Funke für sie noch keine Liebe ist. Die 25-Jährige begeistert die Community regelmäßig mit Clips zu ihrer Pflegeroutine, Produkttests und Einblicken in ihren Alltag. Auch in Sachen Privatleben ist sie alles andere als verschlossen. In ihrer Fragerunde am Montag lüftete die YouTuberin jede Menge Geheimnisse aus ihrer Jugend. Und nicht nur das, sie plauderte auch über das Thema Beziehung und Schwärmerei.

In ihrer Instagram-Story stand Dagi (25) ihrer Web-Community Rede und Antwort. Auf die Frage, ob sie an Liebe auf den ersten Blick glaubt, offenbarte sie direkt: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran." Eine Begründung dafür hatte die Blondine auch sofort: "Am Anfang verknallt man sich doch nur in die Optik und nicht in den Charakter." Für sie spiele die Persönlichkeit aber die größere Rolle. Ohne die Eigenschaften eines Menschen zu kennen, könne Dagi keine tieferen Gefühle für jemanden entwickeln. Trotzdem sei ihr bewusst, dass es Pärchen gibt, die sich sofort ineinander verliebten.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Web-Bekanntheit so offen auf die Fragen ihrer Follower antwortet. Dagi sprach nun auch über einstige Probleme in ihrer Jugend: "In meiner Pubertät war ich der Selbstzweifel in Person", enthüllte sie jetzt auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

YouTube / Dagi Bee Webstar Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin



