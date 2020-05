Warum ist jemand wie Sebastian Fobe (34) eigentlich noch Single? Ab Montag geht der ehemalige Bachelorette- und Bachelor in Paradise-Kandidat bereits zum dritten Mal im TV auf die Suche nach einer geeigneten Partnerin. Was in den ersten beiden Kuppelformaten nicht klappen sollte, möchte der 34-Jährige jetzt bei Match! Promis auf Datingkurs noch einmal versuchen,neben, unter anderen, Sarah Knappik (33) und Claudia Norberg (49). Zuvor quatschte er mit Promiflash jedoch darüber, woran seine letzten Beziehungen scheiterten – und ganz leicht ist das nicht erklärt.

"Ich setze mich sehr viel mit mir selbst auseinander. Ich reflektiere immer und frage mich, was trage ich dazu bei. Meine Eltern sagen immer, dazu gehören immer zwei", erzählt Sebifo im Promiflash-Interview. Seine potenzielle Freundin müsste vor allem mit sich selbst im Reinen sein, ergänzt er: "Zuletzt scheiterte es wirklich daran, dass ich recht aufgeklärt bin, was das Zwischenmenschliche angeht, und mir ist so diese emotionale Intelligenz einfach sehr wichtig." Seine Zukünftige soll daran arbeiten wollen, negative Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht weiterhin mit sich herumzuschleppen, sondern beginnen, diese zu verarbeiten.

Noch dazu ist der Fitnesstrainer nicht ganz anspruchslos – seine Traumfrau müsse eine gewisse Ausstrahlung haben, offen und gefühlsmäßig auf einer Wellenlänge mit ihm sein. "Und sie muss auch wirklich was im Kopf haben. Ich unterhalte mich auch mal gerne über Politik oder Religion, und wenn es daran schon scheitert, hat es sich schon erledigt", fasst Sebastian abschließend sein Beuteschema zusammen.

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe im November 2018

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, Ex-"Bachelorette"-Kandidat



