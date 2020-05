Das soll wirklich Jason Momoa (40) sein? Der Hollywood-Star bringt in Streifen wie "Aquaman" oder der beliebten Serie Game of Thrones reihenweise Fan-Herzen zum Schmelzen. Seine Karriere hat der Leinwand-Hottie allerdings schon Anfang der 2000er begonnen – in der Kultserie Baywatch. Dass der Schauspieler sich seitdem ziemlich verändert hat, beweist jetzt ein Throwback-Bild: So sah Jason vor knapp 20 Jahren aus!

Via Instagram teilte seine ehemalige "Baywatch"-Kollegin Caprice Bourret (48) vor wenigen Tagen einen Nostalgie-Schnappschuss mit dem heutigen Ehemann von Lisa Bonet (52). "Ich bin beim Aufräumen auf diese Oldies gestoßen – Bilder, als ich 2001 mit Jason Momoa bei 'Baywatch' war", betitelte die Blondine ihren Beitrag. Bei diesen Momentaufnahmen müssen Bewunderer womöglich zweimal hinschauen, um ihren Star zu erkennen. Statt langer Mähne und zerzaustem Bart hatte Jason mit 21 Jahren noch einen stylishen Kurzhaarschnitt getragen.

Doch im vergangenen Jahr schien der "Game of Thrones"-Star seinem jüngeren Ich äußerlich wieder etwas näherzukommen. In einem YouTube-Clip hatte sich Jason damals vor laufender Kamera sein Markenzeichen, den Bart, abrasiert. Lange blieb er diesem Style aber nicht treu, ließ er kurz darauf seine Gesichtsbehaarung doch wieder wachsen.

Instagram / capricebourret Caprice Bourret und Jason Momoa vor fast 20 Jahren

Getty Images Schauspieler Jason Momoa im Jahr 2001

Getty Images Jason Momoa, Hollywood-Star



