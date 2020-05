Immer wieder spricht Yeliz Koc (26) im Netz offen über ihr Privatleben. Ob Babypläne, ihre Verhütung oder ihre On-Off-Beziehung mit Johannes Haller (32) – Yeliz lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. Die Ex-Der Bachelor-Kandidatin erzählte auch schon oft von ihrem Hallux Valgus – einer Fehlstellung der Großzehe – und den damit verbundenen Operationen. Jetzt veröffentlichte sie einige Fotos ihrer Füße von damals, und die sind nichts für schwache Nerven.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty einige Bilder ihrer ersten OP an ihren Füßen und warnt ihre Follower im Voraus: "Für alle, die sowas nicht sehen können – weggucken!", erklärte Yeliz. Auf den Aufnahmen sieht man ihre Füße. Der Ballen an der Großzehe ist an der Stelle, wo operiert wurde, voller Blut. Es hat sogar den Anschein, als sei ein Loch im Fuß. Doch die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin klärte diese Täuschung auf: "Das ist nur das Pflaster, das einfach voller Blut ist."

Aus den Wunden stehen außerdem noch dicke, gelbe Fäden heraus – die sich die Influencerin später sogar einfach selbst gezogen hatte. "Habe alles selbst gezogen, obwohl ich noch ein Kind war. Aber habe niemanden da dran gelassen", verriet sie in einem Video. Bei diesem Eingriff soll gepfuscht worden sein, wie Yeliz offenbarte. Was genau geschehen war, berichtete sie allerdings nicht.

