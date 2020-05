Erfreuliche Bauer sucht Frau International-Nachrichten! Vor drei Wochen startete die neue Staffel des RTL-Formats. Auch in diesem Jahr hoffen Landwirte darauf, dass Amor es endlich gut mit ihnen meint und sie die passende Frau finden. Viele Zuschauer wollten den Single-Männern bisher noch nicht beim Verlieben zuschauen. Doch das hat sich mit der dritten Episode nun geändert: "Bauer sucht Frau International" kann sich über einen Zuschauerzuwachs freuen!

Wie DWDL jetzt berichtet, schauten durchschnittlich 3,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Flirtsendung an. Mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen lag RTL am Sonntagabend in der Gunst des Fernsehpublikums sogar an der Spitze. Von den Top-Werten des Vorjahres ist "Bauer sucht Frau International" aber momentan noch weit entfernt.

Die jüngste Folge hatte in jedem Fall einige rasante Entwicklungen zu bieten: Während es bei dem Neuseeländer Daniel und seiner Hof-Dame Maria ziemlich schnell knisterte, stellte Landwirt Sigi der Flirt-Bewerberin Freia ein Ultimatum: "Rauchen oder ich? Ich würde mich freuen, wenn du sagst, ich entscheide mich gegen das Rauchen."

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

TVNOW Daniel und Maria bei "Bauer sucht Frau International" 2020

TVNOW Bauer Sigi mit Freia und Edith



