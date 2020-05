Doch alles wieder gut? Erst vor Kurzem wurde spekuliert, ob Megan Fox (33) und Brian Austin Green (46) wirklich noch zusammen sind, da er ohne seinen Ehering gesichtet wurde. Denkbar wäre eine vorläufige Trennung gewesen, da das Paar in ihrer zehnjährigen Beziehung schon die ein oder andere Pause eingelegt hatte. Jetzt sah man den 46-Jährigen allerdings wieder mit dem Trauring am Finger: Was ist nur los bei den Eheleuten?

Bis jetzt haben sich die Hollywood-Stars noch nicht selbst zu den Gerüchten geäußert. Ein Insider hatte gegenüber E! News allerdings verraten, dass sie "gerade nicht planen, die Scheidung einzureichen." Genau das hatten sie aber schon einige Male vor: 2015 wollte Megan erstmals die Auflösung des Eheversprechens, ein Jahr später rauften sie sich dann wieder zusammen. Auch 2019 sah es zunächst nach dem endgültigen Ende aus, was dann doch nicht eintrat. Vergangenen Monat wurde das Paar auf einem Parkplatz dabei beobachtet, wie die dreifache Mama ihre Kinder an Papa Brian übergab, damit dieser ein wenig Zeit mit ihnen verbringen konnte – Megan lebt derzeit nämlich in Calabasas, während Brian in Malibu wohnt.

Ende letzten Jahres sah man die beiden Schauspieler nach über als fünf Jahren wieder gemeinsam auf dem Red Carpet! Kurz zuvor hatte Brian in einem Interview mit HollywoodLife erzählt, dass es bei ihm und seiner Ehefrau so gut wie noch nie laufe, da sie endlich über alles reden können und nichts mehr vor dem anderen verheimlichen.

Instagram / https://www.instagram.com/meganfox/ Brian Austin Green und Megan Fox mit ihren drei Kindern

MEGA638109_003 Megan Fox und Brian Austin Green, März 2020

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox im Januar 2013



