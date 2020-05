Diesen Verlust verkraftet sie nur schwer! Um Amber Heard (34) ist es in den vergangenen Wochen im Netz ziemlich ruhig geworden. Ihren letzten Social-Media-Beitrag veröffentlichte die Ex-Frau von Johnny Depp (56) vor genau einem Monat. Doch ihre Internet-Abstinenz hat einen ziemlich traurigen Grund, den sie ihren Fans nun mitteilt: Ambers Mutter Paige ist im Alter von gerade einmal 63 Jahren gestorben!

Via Instagram versucht die 34-Jährige ihre Trauer in Worte zu fassen. "Mein Herz ist gebrochen und ich bin am Boden zerstört über den Verlust meiner Mutter Paige Heard. Sie hat uns einfach viel zu früh verlassen", schreibt die Schauspielerin zu einigen Nostalgie-Bildern mit ihrer Mama. Amber sei froh, so eine tolle Frau in ihrem Leben gehabt zu haben, die sie ihre Mutter nennen durfte. Die genaue Todesursache verrät die "Aquaman"-Darstellerin in dem Beitrag nicht.

In dieser schweren Zeit dürfte Amber nun eine Person besonders zur Seite stehen – ihre Freundin Bianca Butti. Seit Januar sollen sich die beiden schon daten. Zuletzt hatten Paparazzi das Paar vor zwei Monaten bei einer ausgiebigen Shopping-Tour in Los Angeles erwischt.

