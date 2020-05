Schlechte Nachrichten für tausende liebeshungrige Briten: Die UK-Version von Love Island fällt 2020 aus! Dabei hatten sich bereits 13.000 Singles für die Show beworben. Mehr als 70 Prozent der eingesendeten Bewerbungen kamen dabei von 18- bis 28-Jährigen. Doch nun müssen diese einen anderen Weg finden, um ihren Mr. Right beziehungsweise ihre Mrs. Right kennenzulernen. Denn aufgrund der aktuellen Lage werden die Dreharbeiten nicht stattfinden.

Wie Mirror berichtet, sei der Grund dafür, dass keine Versicherungsfirma sich dazu bereit erklärt, inmitten der Gesundheitskrise die Haftung für die Show zu übernehmen. Das habe wiederum zu Verunsicherung bei den Machern des Datingformats geführt. Wenn nämlich kein Versicherungsschutz besteht, könnte es zu einem hohen finanziellen Verlust kommen, sollte die Staffel erst gestartet und dann plötzlich abgesagt werden. "ITV kann die Serie nicht ohne Versicherung machen. Wenn die Serie ausgestrahlt wird und nur eine Person positiv auf das Virus getestet wird, müsste das Ganze sofort heruntergefahren werden", sagte eine Quelle dazu.

Hinzukommt, dass das Format in Spanien gedreht werden sollte – eines der in dieser Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt. Und der Sender hatte bereits ausgeschlossen, eine Staffel in Großbritannien zu drehen. "In 'Love Island' geht es um Sonne und freizügige Outfits am Swimmingpool, um das Gefühl von Ferien – das bekommt man nicht, wenn man die Sendung in London macht", erklärte ein Insider gegenüber The Sun.

Getty Images Britischer "Love Island"-Cast 2018

Vanity Club Cologne Die "Love Island"-Stars 2019 im Vanity Club Cologne

RTL II/Magdalena Possert Roman, Mischa, Laura und Yasin



