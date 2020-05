Michael Wendler (47) und Laura (19) werden schon bald vor den Traualtar schreiten. Eine, die diesem Spektakel mit gemischten Gefühlen entgegenblickt, ist Michaels Ex-Frau Claudia Norberg (49). Zwar freue sich die Blondine für die zwei, wolle aber nicht, dass Laura ihren Nachnamen Norberg trage. Der Verlobten ist das allerdings zu viel! Sie will sich nichts von der Ex vorschreiben lassen. Alles nur ein Missverständnis? In einem Interview erklärt Claudia jetzt, was eigentlich hinter ihrer Bitte steckte!

Im Interview mit RTL stellt die 49-Jährige nun klar, es sei nie ihre Absicht gewesen, dem verliebten Duo Vorschriften zu machen. "Ich glaube einfach, da ist etwas missverstanden worden. Ich möchte mich weder in die Hochzeitsplanung, noch in das Leben des Paares zukünftig einmischen. Es geht mir nur um meinen Mädchennamen", beteuert Claudia.

Bereits in einem offenen Brief hat die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Michael darum gebeten, den Nachnamen Norberg nicht weiterzugeben. Für seine Verlobte ist das aber ein absolutes No-Go, wie sie vor wenigen Tagen verriet: "Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, Reality-TV-Sternchen

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin



