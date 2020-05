Bei Big Brother wird schon der nächste Geburtstag gefeiert. Erst im vergangenen März wurde in der Reality-TV-Show angestoßen. Der Grund: Serkan Yavuz feierte seinen 27. Geburtstag im Container. Zwar wurden ihm für seine Party jede Menge Alkohol und eine Torte gestellt – doch eine feuchtfröhliche Party war es am Ende nicht: Die Situation eskalierte komplett, als Vanessa und Rebecca in einen riesigen Streit geraten waren. Jetzt feierte auch Gina Beckmann ihren Ehrentag im TV-Knast und dieser ist deutlich harmonischer.

Ihre Mitstreiter überraschten die Blondine im Bad und hielten ihr zu ihrem 20. Geburtstag ein Ständchen. Als Überraschung gab es einen selbst gebackenen Kuchen in Form einer Tasche. Doch damit nicht genug: Nach der Show wollen alle Bewohner noch zusammenlegen, um ihr auch die echte Handtasche der Marke Guess zu kaufen – das Accessoire wünscht sich die Kellnerin schon seit Beginn der Sendung. "Dass die Leute sich so viel Mühe geben, mir ein Geschenk zu machen. Das ist so krass, das fand ich so süß", freute sich Gina über die Geste. Vom Sender bekam sie zur Feier des Tages Pflege- und Beautyartikel geschenkt, die die Mädels auch gleich fleißig auftrugen.

Für Gina sei es zwar der schönste Geburtstag gewesen, den sie je hatte – doch bei der ganzen Freude wurde sie auch etwas wehmütig. "Mein zweiter runder Geburtstag in meinem Leben, da hätte ich gerne ein Lebenszeichen von meiner Familie bekommen", offenbarte die gebürtige Bayerin traurig.

Anzeige

Sat.1 Geburtstagskind Gina und ihre Mitbewohnerinnen bei "Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 Die "Big Brother"-Kandidaten 2020 im Glashaus

Anzeige

Sat. 1 "Big Brother"-Kandidatin Gina



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de