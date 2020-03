So hat Serkan Yavuz (27) sich das Ganze bestimmt nicht vorgestellt! Am gestrigen Dienstag ist der Kuppelshow-Star ein Jahr älter geworden. Da er sich aktuell im Big Brother-Container befindet, fand seine Geburtstagssause natürlich im TV-Knast statt: Der Sender stellte eine Torte, Deko und eine Menge Alkohol zum Feiern. Außerdem durfte das Geburtstagskind zusätzlich zur Partygesellschaft im Glashaus noch zwei Bewohner aus dem Blockhaus einladen. Seine Wahl fiel auf Romana und Gina – ob Serkan diese Entscheidung im Nachhinein bereut hat? Die Mädels haben seine Party nämlich mit einem Riesenzoff gecrasht!

Nachdem die Stimmung anfangs noch recht ausgelassen war, eskalierte die Situation auf einmal komplett: Weil Vanessa von Rebecca gehört hatte, dass Romana sie in der letzten Entscheidung nominieren wollte, nutzte Vanessa die Party, um sie zur Rede zu stellen – die darauffolgende Diskussion auf der Terrasse wurde ziemlich heftig! "Ich hätte gar kein Problem damit, wenn du mich nominiert hättest, aber vielleicht aus einem anderen Grund, als zu sagen, dass es daran liegt, was du vorher schon im Fernsehen über mich gesehen hast", brüllte die sichtbar verletzte Vanessa Romana an. Deren Erklärungsversuche brachten sie daraufhin nur noch mehr in Rage: "Wie kann man sich da so krass rausreden! Man, du bist doch 40 Jahre alt!", schimpfte die Barkeeperin weiter.

Und Serkans Abend? Nach dieser Aktion war jegliche Party-Stimmung vergessen und die Sause wurde abgewürgt. Trotzdem sollte sich das Thema noch lange nicht erledigt haben: Noch völlig aufgebracht und zurück im Blockhaus ging Romana dann auf Gina los. Der Grund: Sie hatte das Beauty-Küken dabei "ertappt", wie sie Philipp von den Geschehnissen der Party berichtet – die 40-Jährige fühlte sich von ihren Mitbewohnern hintergangen und brach in Tränen aus: "Ich geh einfach heim!"

SAT.1 Vanessa bei "Big Brother"

SAT.1 Romana bei "Big Brother"

SAT.1 Serkan bei "Big Brother"

Könnt ihr verstehen, dass Romana sich hintergangen gefühlt hat? Ja, schon? Nein, sie hat total übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



