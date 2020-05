Dieser Big Brother-Kandidat muss seine Koffer packen! Von den acht Kandidaten muss auch in dieser Woche wieder einer den TV-Container verlassen. Philipp gewann in der vergangenen Folge das Spiel "Hoch zu Ross" und konnte sich dadurch den heiß begehrten Nominierungsschutz sichern. So landeten automatisch Cedric und Michelle auf der Abschuss-Liste. Doch wer von den beiden ist aus der Show geflogen?

Kurz vor dem Finale muss sie Abschied nehmen: Michelle musste sich schweren Herzens gegen Cedric geschlagen geben. Die 26-Jährige konnte sich nicht gegen ihren Konkurrenten durchsetzen und verspielte sich so die Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro. Ob dieser Rauswurf absehbar war? Zumindest beim Zuschauer-Ranking landete die Altenpflegerin bereits auf dem letzten Platz.

Cedric kann nach diesem Sieg ein weiteres Mal aufatmen und sich auf die nächste Challenge vorbereiten. Das Fitnessmodel musste bereits vor zwei Wochen gegen Mitstreiter Denny Heidrich zittern und auch gegen den 32-Jährigen konnte er sich damals noch durchsetzen. Der Brandenburger musste die TV-WG verlassen.

Anzeige

Sat.1 Michelle bei "Big Brother" 2020

Anzeige

Sat.1 Der "Big Brother"-Kandidat Cedric

Anzeige

Sat. 1 Cedric, "Big Brother"-Kandidat 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de