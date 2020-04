Diese beiden Nominierten können die Missgunst ihrer Big Brother-Mitbewohner nicht verstehen! Am Dienstag stand in der großen TV-WG wieder eine Nominierungs-Zeremonie an. Nachdem Philipp das Spiel "Hoch zu Ross" gewonnen hat, war er vor der Entscheidung geschützt. Cedric und Michelle konnten hingegen die wenigsten Insassen auf ihre Seite ziehen – und wurden nominiert. Einer der beiden wird am Montag das Haus verlassen müssen! Mit diesem Entschluss der anderen BB-Stars sind das Fitnessmodel und die Altenpflegerin aber alles andere als einverstanden!

"Es ist nicht alles so, wie es scheint, man fühlt sich so fehl am Platz", äußerte sich Michelle betrübt zu dem Ergebnis. Vor allem von einem Mitbewohner ist sie total enttäuscht – die Single-Lady hat nämlich erfahren, dass ihr eigentlich guter Kumpel Pat sie auf die Liste gesetzt hat. "Das ist Hardcore falsch! An seiner Stelle würde ich mich in Grund und Boden schämen! Jeder hätte mich nominieren können, bis auf Pat! Feige nennt man das", echauffierte sich die Bochumerin über den Trauredner. Auf Konfrontationskurs stellte sie den Lockenkopf dann auch zur Rede und erwartete eine Antwort vom 30-Jährigen. "Von allen, die noch da sind, bist du die Einzige, die es geschafft hat, mich runterzuziehen und das schon mehrmals", erläuterte er seinen Entschluss. Von dieser Aussage ist Michelle entsetzt – bei der Beauty flossen die Tränen.

Cedric nahm seine Nominierung etwas gelassener hin als Michelle – auch wenn er sich etwas von seinen Mitbewohnern ausgeschlossen fühlt. Wesentlich schlimmer ist für den 26-Jährigen allerdings, dass er im Zuschauer-Ranking auf dem letzten Platz gelandet ist: "Entweder man kommt mit mir klar, oder nicht. Die letzten elf Wochen habe ich mich oben bewegt und jetzt das erste Mal ganz unten. Ich frage mich halt, warum? Weil die anderen mir eine Taktik vorwerfen? Ich habe doch nur meine Meinung verteidigt", äußerte er sich bedrückt.

Sat.1 Michelle und Pat bei "Big Brother" 2020

Sat. 1 Pat Müller bei "Big Brother" 2020

Sat. 1 "Big Brother"-Kandidat Cedric



