Cathy Hummels (32) hat keine Lust mehr auf Kritik an ihrer Figur! Die schöne Frau von Mats Hummels (31) hat sich längst einen Namen als Influencerin gemacht und versorgt ihre Community regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben. Dazu gehört natürlich auch das eine oder andere Selbstporträt – und da schauen die Follower seit Neuestem ganz genau hin. Vielen ist nicht entgangen, dass Cathy das eine oder andere Kilo in den vergangenen Wochen verloren hat. Grund genug für einige, die Figur der Designerin zu kritisieren oder ihr sogar eine Essstörung zu unterstellen. Davon hat Cathy jetzt genug – und wehrt sich gegen das ständige Bodyshaming!

Cathy steht zu ihrem schlanken Körper! Sie teilte nun ein Foto auf Instagram, dass sie in einem bauchfreien Top und einer Stoffhose in der Natur zeigt. Dazu machte die Mutter eines Sohnes ihrem Ärger Luft: "Kein Bodyshaming, selbst wenn man mal nicht dem Ideal entspricht", begann sie ihren Text. Immer wieder werde ihr Gewicht derzeit aufgegriffen, und oft werde sie beleidigt. "Derweil habe ich es ja schon längst bestätigt. Ich finde, ein paar Kilo mehr standen mir echt besser", gab sie offen zu. Wenn sie könnte, würde sie direkt wieder die abgenommenen Pfunde zurücknehmen.

Das Problem an der ganzen Sache: "Leichter gesagt als getan. Gesund zuzunehmen ist genauso schwierig wie gesund abzunehmen", erklärte sich die 32-Jährige in dem Posting weiter. Sie liebe es, Sport zu machen, vor allem in der aktuellen Situation, müsse aber entsprechend mehr essen: "Ich muss also noch öfter und mehr kochen, weil ich es eben nur gesund und selbstgemacht mag", offenbarte sie. Letztlich solle man sich so lieben, wie man ist: "Perfekt unperfekt. So wie ich es gerade bin. Aber Hauptsache: glücklich."

