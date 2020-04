Cathy Hummels (32) setzt sich für Body-Positivity ein! Die Influencerin und Frau von Fußballer Mats Hummels (31) hat allen Grund, stolz auf ihren Körper zu sein: Regelmäßig präsentiert sie im Netz ihre durchtrainierte Figur. Seit mehr als zwei Jahren ist die 32-Jährige Mutter – und die Geburt ihres Söhnchens Ludwig (2) ging auch an der Yoga-Liebhaberin nicht spurlos vorbei. Trotz Sixpack hat sie mit "Falten" an ihrem Bauch zu "kämpfen". Für Cathy kommt es aber nicht infrage, diese zu verstecken – im Gegenteil: Sie liebt ihre Makel und fordert ihre weibliche Community auf, es ihr gleichzutun!

Dabei hat Cathys Appell auf Instagram einen bestimmten Grund: Sie wurde von einigen Männern offenbar darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre "Falten am Bauch nicht so zeigen soll." Für Cathy ein absolutes No-Go: "Also erst einmal, liebe Männer: Das sind keine Falten, sondern Erinnerungen an meine Schwangerschaft. In meinem Bauch lebte ein sehr großer Junge. Außerdem wird die Haut durch eine Schwangerschaft extrem gedehnt." Ihr Söhnchen habe in ihrem Körper "gewohnt" und ein paar liebevolle Erinnerungen und Spuren hinterlassen. Allerdings habe sie lieber diese "Falten", als die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt nicht gemacht zu haben, so Cathy weiter.

An andere Mütter gerichtet, schrieb die 32-Jährige: 'Euer Körper ist toll und ihr seid großartig. Unser Körper hat ein Wunder vollbracht. Deswegen lasst euch niemals einreden, euer Körper sei nicht schön." Eine Schwangerschaft müsse Spuren hinterlassen, denn diese kleinen "Imperfektionen" seien die schönste Erinnerung an ihr größtes Glück. In den Kommentaren bekam die Kochbuch-Autorin viel Zuspruch von ihren Followern.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im März 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Januar 2020



