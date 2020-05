Lässt die harte Kritik an Promis unter Palmen die Sat.1-Produktionschefs etwa kalt? Ende März war das neue Reality-TV-Format des Senders an den Start gegangen. Darin hatten neben Tobias Wegener (27) unter anderem auch Bastian Yotta (43), Carina Spack (23) und Claudia Obert (58) um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gekämpft. Letztere war in der Sendung vor allem gegen Ende extrem von ihren Mitstreitern mies gemobbt worden, weshalb gegen die Show nun sogar ermittelt wird. Nichtsdestotrotz soll sie auch im nächsten Jahr über die deutschen TV-Bildschirme flimmern!

Wie DWDL berichtet, sprechen die Erfolgsquoten des TV-Formats dafür, dass es im kommenden Jahr eine zweite Staffel gegeben wird. "Promis unter Palmen" habe immerhin einen Marktanteil von 18 Prozent in der Zielgruppe verzeichnen können. Abgesehen davon habe auch Wolfgang Link (52), der dem Entertainment-Vorstand bei ProSieben und Sat.1 angehört, in einem Interview mit dem Magazin eine Rückkehr der Show in Erwägung gezogen: "Ach, ich glaube, wenn Herr Laux anruft und fragt, ob man vielleicht für Geld in eine schöne Villa mit ganz vielen Kameras ziehen würde, dann weiß inzwischen jeder Prominente, was ihn erwartet."

Genauere Details habe Link jedoch nicht verraten. Vor dem Start einer zweiten Staffel dürften aber noch die Stars und Sternchen der ersten für ordentlich Unterhaltung sorgen: Am Mittwoch treffen sie um 22.20 Uhr bei "Promis unter Palmen – die große Aussprache" nämlich erneut aufeinander. Allerdings wird die Runde nicht komplett sein: Sowohl Bastian Yotta als auch Roland Schill (61) sind beim Wiedersehen nicht mit von der Partie.

Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"



