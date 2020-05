Kalte Füße und Unbehagen vor der Kamera? Da kann Laura Morante (29) vermutlich nur lachen! Am Mittwochabend wird die Friseurmeisterin neben 19 weiteren Singles in der vorab aufgezeichneten Sendung "Are You The One?" zu sehen sein. Während das Leben vor den TV-Kameras für viele Teilnehmer eine brandneue Erfahrung war, kannte sich die Essenerin bereits bestens mit dieser Situation aus: Laura flimmerte schon häufiger über Deutschlands Bildschirme!

Poptitan Dieter Bohlen (66), seine Jury-Kollegen Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (32) sowie eingesessene DSDS-Anhänger sollten sich jetzt festhalten, denn: Erst im vergangenen Jahr trat die frischgebackene Kuppelshow-Kandidatin bei einem Casting vor das Jury-Pult! Mit einer rosaroten Perücke gestylt, trällerte die damals 28-Jährige "Whenever, Wherever" von Shakira (43) und "Échame La Culpa" von Luis Fonsi (42) und Demi Lovato (27). Für eine weitere Runde reichte es damals zwar nicht – im Promiflash-Interview sprach die gebürtige Spanierin aber von weiteren TV-Auftritten!

"Ich war bei Prosieben, 'We Love Lloret' habe ich gedreht, das ist jetzt etwa acht, neun Jahre her. Da war ich die 'Lory-Glory'. Das war keine Dating-Show, aber eine Reality-Show", berichtete Laura vor der Ausstrahlung der ersten "Are You The One?"-Folge im Promiflash-Interview. Abgesehen davon hatte die Beauty weitere kleinere TV-Projekte – sie hat unter anderem bei "taff" mitgewirkt!

