Sie kann wirklich stolz auf sich sein! Um auf der Bühne Vollgas geben und für ihre Fans noch ausdauernder performen zu können, fasste Rose May Alaba vor einigen Jahren einen entscheidenden Entschluss. Sie nahm sage und schreibe 30 Kilo ab – dank Sport und einer Ernährungsumstellung. Und bis heute hält die Sängerin ihr Gewicht. Wie sie das schafft und was bei ihr morgens auf dem Frühstückstisch niemals fehlen darf, verriet sie jetzt Promiflash.

"Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich esse sehr gern, ich liebe Essen", plaudert Rose im Interview mit Promiflash aus. Dennoch schafft sie es, ihre tolle Figur in Form zu halten. "Ich versuche, so wenig Snacks wie möglich zu kaufen, damit ich gar nicht in Versuchung komme. Ich versuche, den täglichen Sport aufrechtzuerhalten, auch wenn es nur eine halbe Stunde Cardio ist, oder mal schnell eine Runde laufen gehen", lautet das Erfolgsrezept der Musikerin.

Für die Schwester von FC-Bayern-Kicker David Alaba (27) spiele allerdings auch eine ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle. Neben viel Salat und Gemüse setze sie auf einen besonders gesunden Drink: "Was mir sehr hilft, ist täglich auf nüchternen Magen ein Selleriesaft in der Früh, das gibt mir viel Energie. Den presse ich mir jeden Tag und das stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern hilft auch bei der Verdauung."

