Andrej Mangold (33) plaudert offen über seine Zukunftspläne! Der Basketballer war im vergangenen Jahr als Bachelor vor die Kamera getreten – auf der Suche nach der großen Liebe. Die hat er in Jennifer Lange (26) am Ende auch gefunden. Seitdem scheinen die beiden unzertrennlich und zeigen ihren Fans immer wieder, wie verliebt sie sind. Nun gibt der Sportler einen Einblick in sein Privatleben und offenbart: Er möchte später auf jeden Fall Kinder haben!

Während eines Livestreams verriet Andrej RTL, wo er sich in zehn Jahren sieht: "Am besten in meinem Haus am Meer mit einer Familie und Kindern. In zehn Jahren bin ich 43, das ist auch nicht unrealistisch." Auch um das Thema Hochzeit drehte es sich in dem Interview, doch das ständige Fragen danach gehe dem 33-Jährige mittlerweile auf den Keks. "Es gibt keine konkreten Pläne", stellte er klar. In Bezug auf seinen Kinderwunsch in zehn Jahren fügt er dann noch an: "Also spätestens in neuneinhalb Jahren."

In einem YouTube-Video hatte auch Jenny im Dezember über die Baby-Frage gesprochen und es war klar geworden: Bei Andrej ist der Wunsch nach Kindern momentan größer als bei seiner Freundin. In ihren Augen sei ihr Altersunterschied von sieben Jahren wohl der Grund für ihre unterschiedlichen Ansichten.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

ActionPress Andrej Mangold, Bachelor 2019

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange



