Jennifer Lange (26) ist noch immer über beide Ohren in Andrej Mangold (33) verliebt. Die Zumba-Lehrerin lernte ihren Liebsten 2019 als Kandidatin in der Kuppelshow Der Bachelor kennen. Der Basketballer verteilte wochenlang Rosen und am Ende eroberte Jenny sein Herz. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und teilen ihr Glück regelmäßig im Netz mit Schnappschüssen aus ihrem Alltag. Jetzt richtet Jenny liebevolle Worte an ihren Partner.

Am Mittwoch postete die 26-Jährige auf Instagram ein Pärchen-Selfie. Auf dem Bild küssen sich die beiden und halten sich im Arm. "Mein süßer Struwwelkopf", schrieb Jenny zu der Aufnahme. Sie hätten sich mal eine Auszeit zu zweit gegönnt und den Nachmittag für sich genutzt. "Über Dinge gesprochen, die uns bewegen und uns beschäftigen", verriet Jennifer in dem Posting. So komme man sich als Paar immer wieder ein Stück näher.

Ob die Turteltauben bald den nächsten Schritt wagen? Zumindest deutete Andrej vor Kurzem via Social Media eine Verlobung an: "Bachelor 2019, glücklich vergeben 2020, glücklich verheiratet 20...!" Fans mutmaßten daraufhin, dass er bereits um die Hand seiner Freundin angehalten habe.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im März 2020

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / agentlange Die Ex-"Der Bachelor"-Kandidaten Jennifer Lange und Andrej Mangold



