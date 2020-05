Archie Harrison (1) feiert seinen ersten Geburtstag! Der Sohn von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) erblickte am 6. April vergangenen Jahres das Licht der Welt. Doch am Tag seiner Geburt gab es zunächst eine kurze Verwirrung: Nachdem es am Nachmittag noch hieß, dass Meghan in den Wehen liege, wurde keine halbe Stunde später bekannt: Das jüngste Mitglied der Königsfamilie wurde bereits in den frühen Morgenstunden geboren! An seinem Ehrentag blicken viele Fans noch einmal zurück auf die aufregenden Stunden von Archies Geburt. Was genau ist damals eigentlich geschehen?

Hello! veröffentlichte nun Einzelheiten über Archies Ankunft auf der Welt: Entgegen erster Vermutungen kam der Sohn des Royal-Paares nicht zu Hause, sondern im Londoner Portland Hospital zur Welt. Bereits in der Nacht zuvor wurden die Eltern in das Krankenhaus gebracht und blieben dort bis nach der Entbindung. Um 5.26 Uhr am Morgen kam ihr Spross zur Welt. Am gleichen Tag kehrte die kleine Familie nach Frogmore House zurück und der stolze Papa verkündete das private Glück vor der Presse.

Seit diesem denkwürdigen Tag bereichert Archie nicht nur das Leben seiner Eltern, sondern verzaubert auch die royalen Fans immer wieder aufs Neue. An seinem Geburtstag warteten sie nun sehnsüchtig auf ein neues Foto von dem Racker – und das bekamen sie dann auch: In einem süßen Instagram-Clip ist der Kleine zusammen mit seiner Mama bei einer knuffigen Vorlesestunde zu sehen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison am Rande eines Polo-Spiels

Anzeige

Getty Images Archie Harrison, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Instagram / sussexroyal Archie Harrison und sein Vater Prinz Harry



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de