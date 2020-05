Ab heute geht das große Flirten los! In der brandneuen Kuppelshow "Are You The One?" suchen 20 attraktive Singles ihren perfekten Partner. Viele Teilnehmer wagen sich für die Suche nach der großen Liebe das erste Mal ins deutsche Fernsehen. Allerdings trifft das nicht auf alle Kandidaten zu, denn einer der zehn Jungs kennt sich im Showgeschäft schon aus. Promiflash deckt Laurins (22) beachtliche TV-Vergangenheit auf!

Promiflash sprach schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit dem 22-Jährigen und siehe da: Der Mönchengladbacher stand schon häufiger vor der Kamera – und zwar für beliebte Formate! "Ich hatte ja vorher schon Drehs gehabt. So Komparsenrollen. Für Köln 50667 habe ich schon mal mitgedreht in so kleinen Rollen. [...] Ich war mal bei 'Betrugsfälle', das waren beides Hauptrollen, dann einmal die 'Verdachtsfälle' mit den Trovatos zusammen, 'Auf Streife', immer so kleinere Sachen", verriet Laurin.

Das letzte Mal drehte der Motorradfan vor etwa einem Jahr für die Kölner Daily Soap. Ob der Kuppelshow-Star wohl Lust hätte, à la Love Island-Gesicht Danilo Cristilli (23) irgendwann als reguläres Castmitglied in der Sendung mitzuwirken? "Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und war auch immer sehr zufrieden damit. Da hätte ich auf jeden Fall Spaß dran", bestätigte Laurin gegenüber Promiflash.

Die neue Love Realityshow "Are You The One?" ist seit dem 14. April immer dienstags in Doppelfolgen auf TVNOW abrufbar. RTL strahlt die Folgen ab dem 06. Mai um 20:15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen aus.

