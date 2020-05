Haben sich die Kandidaten bei Are You The One? verzettelt? Die Partnersuche in der Kuppel-Show basiert auf wissenschaftlicher Analyse, Experten haben für jeden der 20 Teilnehmer ein perfektes Match ermittelt – und das gilt es nun zu finden! Nach dem ersten Kennenlernen und schon zwei romantischen Einzeldates müssen die Ladys in der allerersten Matching-Night einen Mann wählen, bei dem sie denken: Er könnte der Richtige sein! Ob sie wirklich richtig liegen, zeigen ihnen weiße Lichter – doch wie viele Lichter werden angehen?

Heute Abend war Damenwahl, und die weiblichen Singles durften sich – mit etwas Taktik – ihren persönlichen Favoriten auswählen. Nachdem die zehn Paare feststehen, leuchten die Lampen auf: Von insgesamt zehn Spots geht nur einer an! Das heißt, es gibt unter der aktuellen Konstellation nur ein "Perfect Match" – welches das ist, wissen die Kandidaten allerdings nicht. Die eine Leuchte bewahrte die Liebessuchenden außerdem vor einem "Blackout", was bedeutet: Die Gewinnsumme von 200.000 Euro ist für diese Runde gesichert.

Eines steht schon mal fest: Ivana Rujevic und Mohamed Aidi (34) sind offenbar kein Dreamteam. Sie waren die ersten TV-Singles, die in der sogenannten "Match Box" ihre Kompatibilität in Sachen Liebe testen konnten. Laut der zuständigen Experten lautet das ernüchternde Ergebnis: "No Match".

