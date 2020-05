Das hielt Hailey Bieber (23) vor der Reunion von Justin (26)! Die Beziehung zwischen dem Model und dem Musiker war in der Vergangenheit ein einziges Auf und Ab: Nachdem schon 2014 Flirt-Gerüchte die Runde gemacht hatten, standen die zwei 2016 endlich zu ihren Gefühlen füreinander. Nur kurz nach ihrem Liebes-Outing gingen sie dann aber schon wieder getrennte Wege. Seit 2018 sind sie nicht nur wieder zusammen, sondern auch verheiratet. Und das, obwohl Hailey von dem gemeinsamen Neustart erst nicht so ganz überzeugt war!

In der ersten Folge ihrer neuen Facebook Watch-Show "The Biebers On Watch" lässt die 23-Jährige ihre und Justins Beziehung Revue passieren – dabei macht Hailey ein ehrliches Geständnis: "Bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich viele Zweifel." Sie habe nicht einschätzen können, ob sich der ehemals wilde Lebensstil des Sängers geändert habe. Dann sei sie aber von gemeinsamen Freunden überzeugt worden: "Sie haben mir gesagt, dass du wirklich an dir arbeitest und dich gut machst. [...] Du hast dich nicht mehr wie ein F*ckboy verhalten."

Nichtsdestotrotz hätten die beiden zu Anfang sehr stark an ihrer Beziehung arbeiten müssen – das habe sich aber gelohnt: Sie hätten nun eine extrem enge Bindung und seien sich ihrer Liebe füreinander umso sicherer. "Du bist mein bester Freund. Ich denke, das ist der größte Gewinn, man hat einen besten Freund, mit dem man alles machen kann", erzählt die Blondine.

Getty Images Hailey und Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im April 2020

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles



