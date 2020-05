Was ist der wahre Grund für das mögliche Opernball-Aus von Richard Lugner (87)? Seit 1992 bringt der Unternehmer eine, ihm zufolge, erlesene Auswahl an Stargästen zum Wiener Opernball mit. Wenn es nach der Wiener Staatsoperndirektion ginge, soll damit aber bald Schluss sein. Dieses Jahr hatte Richard mehr Schwierigkeiten als sonst, eine Begleiterin zu finden – könnte diese Stargast-Not Schuld an der drohenden Ausladung sein? Das dementierte der Baulöwe jetzt entschieden!

Zwar brauchte der 87-Jährige für den diesjährigen Opernball ganze drei Anläufe, um eine High-Society-Dame für sich zu gewinnen, aber nach dem Opernball-Korb von Skilegende Lindsey Vonn (35), und der Absage einer unbekannten Person, wurde schließlich die italienische Schauspielerin Ornella Muti (65) die Frau an seiner Seite. "Ich hatte schon öfter Probleme mit Gästen, die nicht kommen konnten oder wo Agenturen mich hineingelenkt haben und gar keinen Vertrag hatten", berichtete der Opernball-König auch im Promiflash-Interview. Am Ende habe er aber immer einen Stargast gehabt und damit für die meiste Berichterstattung gesorgt. Warum? "Die Regierung lädt nur osteuropäische Staatsoberhäupter ein. Das interessiert die Medien nicht, weil man sie nicht kennt. Wenn ich wen aus Amerika einlade, sind die immer bekannt. Deswegen werden die mich, glaube ich, nicht ausladen", gab sich der Geschäftsmann selbstsicher.

Lugner zufolge profitiere der Opernball in besonderer Weise vom ihm. Die Tradition müsse daher fortgesetzt werden. "Es hieß in letzter Zeit oft, dass ich aufhöre, zum Wiener Opernball zu gehen, weil ich schon alt bin. Und dann habe ich gesagt: 'Nein, ich mache es dieses Jahr noch.' Daraufhin versicherten mir zwei, drei deutsche Medien, dass sie ohne mich erst gar nicht vor Ort gewesen wären", betonte der vierfache Vater.

Getty Images Lindsey Vonn, Profisportlerin

Getty Images Richard Lugner 2014

Getty Images Richard Lugner und Carmen Electra auf dem Wiener Opernball im Jahr 2006



