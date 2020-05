Auftakt-Ärger bei "The Mole"! Am Mittwoch startete die neue Show in die erste Runde. Zehn Kandidaten müssen nicht nur eine Menge Rätsel lösen, sondern auch den Maulwurf unter ihnen enttarnen: In verschiedenen Challenges können sich die Teilnehmer Geld erspielen – doch einer will die Gruppe sabotieren. Bereits in der ersten Folge mussten sie drei Spiele bewältigen. Am Ende der Folge stand dann der erste Rauswurf an – und der war mit jeder Menge Kritik verbunden!

Nachdem er am Ende der Sendung am wenigsten Fragen zum möglichen Maulwurf beantworten konnte, musste Udo Gangfuß seine Koffer packen. Der Kraftfahrer hatte zuvor jedoch schon für einen unangenehmen Moment gesorgt. Bei der Zimmerverteilung hatte sich Udo kritisch gegenüber dem bekennend homosexuellen Aaron Koenigs geäußert: "Ich wäre zum Beispiel nicht so gerne mit Aaron in ein Zimmer. Ich glaube, das hätte nicht so gepasst", erklärte er, nachdem er mit Wolfgang sein Schlafgemach aufsuchte. Fans warfen Udo wegen dieser Äußerung vor, er sei homophob und machen ihrem Ärger via Twitter Luft. Neben Udo machte sich jedoch auch Wolfgang nicht besonders beliebt – jedoch bei den Mitspielern: Weil er bei einem Spiel eine Regel brach, verlor das Team schlappe 5.000 Euro. Er schaffte es jedoch in die nächste Runde.

Die zweite Herausforderung des Abends sorgte zudem bei den Usern für Entsetzen: Die zehn Abenteurer mussten Lamas mit einem Lasso fangen. Die Zuschauer machten sich hier vor allem Gedanken um das Wohl der felligen Vierbeiner: "Was sollen denn diese dämlichen tierquälerischen Spiele?" und "Dann grölen noch zig Idioten um diese verängstigten Tiere. Widerlich", gibt sich die Community fassungslos.

The BossHoss und die Kandidaten von "The Mole"

Aaron Koenigs bei "The Mole"

"The Mole"-Kandidat Martin bei der zweiten Challenge



