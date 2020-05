Prinz Harry (35) erinnert sich an die frühere Zeit in der Armee zurück! In den letzten Monaten hat sich im Leben des Ex-Royal einiges getan: Vor dem Kennenlernen mit Herzogin Meghan (38) zeigte der Enkel der Queen (94) als Teil der britischen Armee vollen Einsatz. Seit Anfang April hat das Paar allerdings seine königlichen Ämter offiziell niedergelegt. Damit verlor der Herzog von Sussex auch seinen Posten als Generalkapitän der Royal Marines. Die Kameradschaft scheint Harry nun besonders zu fehlen!

"Harry hat Freunden gesagt, dass er die Armee und seine militärische Ernennung wirklich vermisst", verriet ein Insider gegenüber The Telegraph. Besonders der Zusammenhalt unter den Soldaten fehle dem 35-Jährigen in seinem neuen Leben mit Herzogin Meghan und Söhnchen Archie Harrison (1) an seiner Seite. "Er kann nicht glauben, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wurde", erklärte die Quelle. Seiner Liebsten mache Harry allerdings keinerlei Vorwürfe für den vermeintlich ungeplanten Verlauf seines Lebens.

Doch auch als Normalbürger will Harry seine Verbindung zum Militär nicht ganz aufgeben. In Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium entwickelte der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) nun eine neue Internetplattform zur Kommunikation zwischen aktiven und ehemaligen Militärangehörigen. "Es geht darum, sich selbst zu optimieren, das Beste aus sich herauszuholen", erzählte Harry.

Getty Images Prinz Harry, Mitglied der britischen Königsfamilie

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Herzogpaar von Sussex

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2020



