Erschreckende Offenbarung von Nikki Bella (36)! Eigentlich läuft es gerade gut für den Ex-Wrestlingstar: Sie ist mittlerweile in der 28. Woche schwanger und auch beruflich könnte es nicht besser sein – das Buch, das Nikki gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (36) geschrieben hat, wurde nun veröffentlicht. Darin schildert der US-Star jedoch nicht nur niedliche Kindheitsanekdoten, sondern auch schreckliche Erfahrungen aus ihrer Teeniezeit: Die heutige Powerfrau wurde in ihrer Jugend zweimal vergewaltigt!

In ihrem alles enthüllenden Memoire Incomparable beichtet Nikki: Sie habe über 21 Jahre lang geschwiegen, weil sie zu viel Scham und Schmerz nach dem Übergriff empfand. "Ich hatte zu viel Bier getrunken und vielleicht auch ein paar Schnäpse. Und ich bin nur aufgewacht, weil ich Bauchschmerzen hatte. Als ich zu mir kam, lag dieser Typ nicht nur auf mir, sondern war auch in mir", erinnert sich der "Total Bellas"-Star. Sie habe also mit 15 Jahren ihre Unschuld nicht verloren, sie wurde dem Californiagirl geraubt. Nur einige Monate später wurde Nikki unter Drogen gesetzt und zum zweiten Mal vergewaltigt.

Im Nachhinein zeigt sich Nikki schockiert darüber, dass es ihr nie in den Sinn gekommen sei, die Polizei zu verständigen. "Ich habe es nicht einmal meiner Schwester gesagt, denn wenn ich zugegeben hätte, dass es passiert ist, wäre es wahr geworden", erklärt die WWE-Legende. Selbst ihre Mama wird erst durch ihr Buch von diesen schrecklichen Erlebnissen erfahren.

Instagram / thenikkibella Brie und Nikki Bella in der 27. Schwangerschaftswoche im April 2020

Getty Images Nikki Bella bei den Epsys in L.A. im Juli 2016

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei den Kids' Choice Awards in Santa Monica im Juli 2019



