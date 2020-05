Diese Unter uns-Stars plaudern jetzt aus dem Nähkästchen! In der beliebten RTL-Serie bandeln die Hauptfiguren häufig in neuen Konstellation miteinander an. Doch natürlich starten die Beziehungen nicht immer ganz reibungslos. In einigen Fällen kommt es sogar schon beim ersten Date der Protagonisten zu Komplikationen. Das ist offenbar auch einigen "Unter uns"-Darstellern wie Valea Scalabrino (29), Yannik Meyer und Co. aus dem echten Leben nicht ganz fremd. Die Serien-Stars erzählen jetzt von ihren Date-Fails!

In einem RTL-Interview berichtet Valea von einem Klassiker unter den Dating-Pannen. Sie habe sich einmal extremlange auf eine Verabredung vorbereitet: "Ich habe mich geschminkt, ich habe Klamotten gekauft." Kurz vor dem Treffen habe ihr Schwarm dann allerdings einfach abgesagt, weil ihm etwas dazwischen gekommen sei. Auch eine geplante Verabredung ihrer Kollegin Isabell Hertel (46) fiel in der Vergangenheit schon ins Wasser: Sie habe damals stundenlang auf ihr Date gewartet und sei schon ziemlich sauer geworden. "Dann habe ich irgendwann nachgedacht und gemerkt, ich bin leider im falschen Lokal", verrät die Ute-Kiefer-Darstellerin.

Der "Unter uns"-Star Yannik habe mal eine Frau auf einer Party kennengelernt und sich mit ihr auf einen Kaffee verabredet. Das Treffen habe auch stattgefunden, sei aber völlig anders verlaufen als erwartet: "Nach einer Stunde ungefähr hat sie in einem Nebensatz erwähnt, dass ihr Freund bald bei ihr einzieht. Es stellte sich heraus, es war gar kein Date. Die war gerade nur in die Stadt gezogen und wollte nur ein paar neue Leute kennenlernen."

Der Dating-Patzer von Antonia Michalsky liegt schon einige Jahre zurück: "Ich weiß nur, dass ich in der Grundschule mal einem Jungen einen Liebesbrief geschrieben habe mit "Ja, nein, vielleicht? Kreuze bitte an!". Auf die Antwort ihres Auserwählten habe sie sehr lange warten müssen! Nach einiger Zeit habe sie dann aber sogar ein "Ja" erhalten, sei jedoch nur zwei Wochen mit ihrem Schwarm zusammengeblieben.

Isabelle Geiss plaudert zwar keine Geschichte aus ihrem Privatleben aus, dafür aber eine ihrer "Unter uns"-Rolle: "Ja Nika, hatte ihr erstes Date mit Conor. Das endet auf der Toilette, und es ist ihr furchtbar unangenehm." Nika hat während des Rendezvous mit dem Blondschopf starke Magen-Darm-Beschwerden bekommen und das Treffen deshalb abbrechen müssen. Das sei laut Isabelle das Worst-Case-Szenario für eine erste Verabredung. Dennoch ist sie der Meinung: "Lasst uns nicht verrückt machen, so was passiert jedem von uns in irgendeiner Form. Im Nachhinein kann man meistens drüber lachen, und das ist das Wichtigste!"

Anzeige

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino im August 2017

Anzeige

Instagram / isabellhertel_official Isabell Hertel im November 2017

Anzeige

Instagram / _yannikmeyer_ Yannik Meyer im April 2020

Instagram / antoniamichalsky Antonia Michalsky im November 2019

Instagram / isabelle_juliee Isabelle Geiss im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de