Großes Jubiläum bei Unter uns! Bereits seit zehn Jahren spielt Valea Scalabrino (29) in der Daily Soap Sina Hirschberger. Am 15.04.2010 war die gebürtige Berlinerin zum ersten Mal in ihrer "Unter uns"-Rolle zu sehen. Und im vergangenen Jahrzehnt hat die von ihr verkörperte Figur eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht: Aus dem früher manchmal schwierigen Teenager ist eine erfolgreiche Ärztin, Ehefrau und junge Mutter geworden. Es ist also viel passiert, aber an welche Momente erinnert sich Valea persönlich gerne zurück?

"Meine Highlights in zehn Jahren 'Unter uns' waren definitiv die Szenen mit der Rolle Rolf (Stefan Franz, 54), der Holland-Dreh, die Szenen mit meinem Spiel-Ehemann Benno Hirschberger (Benjamin Heinrich, 35) und meine Hochzeit", erzählte die Seriendarstellerin gegenüber RTL. Die Entwicklung ihres Seriencharakters sei der absolute Wahnsinn, fasste Valea zusammen. "Seit zehn Jahren arbeite ich an meiner Rolle und entdecke immer wieder neue Seiten an Sina. Ich liebe diese Rolle und bin sehr zufrieden mit ihr."

Für die Zukunft wünscht sich die 29-Jährige, dass Sina mit ihrem TV-Ehemann glücklich bleibt und alt wird. Ein Ausstieg aus der Sendung ist also noch lange nicht abzusehen. Wusstet ihr, dass Valea schon seit zehn Jahren bei "Unter uns" dabei ist? Teilt eure Antwort in der Umfrage mit!

TV Now / Anja Glitsch Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich in einer Szene bei "Unter uns"

RTL / Timo M. Seidel Valea Scalabrino und Stefan Franz in einer Szene bei "Unter uns"

MG RTL D Valea Scalabrino 2018 beim "Unter uns"-Fantag in Köln



