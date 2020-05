Am Mittwochabend lief das erste Mal die neue Challenge-Show "The Mole" im deutschen Fernsehen. Insgesamt zehn Kandidaten müssen in dem Format Rätsel lösen und unter ihnen den Maulwurf enttarnen, der diese Bemühungen zu sabotieren versucht. Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von der Band The Bosshoss führen als Moderatoren durch das Spektakel – doch die Zuschauer scheinen nicht begeistert: Alec und Sascha konnten beim Publikum nicht so recht punkten.

Auf Twitter zogen die Fans der Show ein relativ mageres Fazit aus den Moderationskünsten der selbst ernannten Cowboys. "Die beiden sind leider nicht sonderlich sympathisch und irgendwie fehlt bislang der Drive. Vielleicht wird das ja noch", oder "Als Moderatoren überzeugen mich BossHoss jetzt auch nicht so wirklich", schrieben zwei enttäuschte Fans.

Doch nicht alle fanden den Show-Auftakt und das Moderationsdebüt der beiden schrecklich. "'The Mole' ist fantastisch geschnitten, gut moderiert von The BossHoss und bleibt mit Sicherheit lange spannend. So was mag ich, weil es unterhält und der Kopf mitarbeitet", resümierte ein begeisterter User. Wie fandet ihr Alecs und Saschas Leistung? Stimmt in der Umfrage ab!

