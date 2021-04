Westerngitarre und Rapbeats – passt das wirklich zusammen? Offenbar schon! Während MC Fitti sich als Rapper mit Vollbart und Sonnenbrille einen Namen machte, erlangten Alec Völkel (49) und Sascha Vollmer (49) mit ihrer Band The BossHoss musikalische Bekanntheit. Doch jetzt fanden die drei Musiker tatsächlich zueinander und machten in musikalischer Hinsicht gemeinsame Sache: MC Fitti und The BossHoss bringen zusammen eine Single raus!

Diesen Freitag wird MC Fitti den Track mit den Jungs von The BossHoss releasen, wie einer Pressemitteilung von Marcsfirma PR zu entnehmen ist. Der Song ist eine Country-Trap-Nummer und trägt den Titel "What A Girl Likes". In dem Stück erklingt der typische The-Bosshoss-Westernsound, den Alec und Sascha mit ihren markanten Stimmen abrunden. Doch zwischendurch bricht MC Fitti mit seinen Rapeinlagen und coolen Trapbeats den Sound auf und macht ihn dadurch zu einem wilden Mix aus Country-Musik und Rap. "What A Girl Likes" ist außerdem die erste Singleauskopplung zu MC Fittis neuem Album "Graffiti", das im Juli erscheint.

Auf Instagram verkündete der Rapper bereits seine große Freude über das gemeinsame Projekt mit The BossHoss. "Ich bin mega happy über die Konstellation und den mega Song!", freute sich der "Fitti mitm Bart"-Interpret. Auch Alec machte den Fans im Netz schon Lust auf "What A Girl Likes". "Die ganze Nummer ist schwer howdy-rowdy Treckerfarm! Also geil!", kündigte der 49-Jährige an.

Cover der Single "What A Girl Likes" von MC Fitti und The BossHoss

The Bosshoss und MC Fitti, April 2021

Alec Voelkel und Sascha Vollmer alias "The BossHoss"

