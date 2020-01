Prinz William (37) ist ab jetzt in etlichen Fußballstadien zu hören! Der Royal ist schon seit Jahren für seine Fußballleidenschaft bekannt. Vor allem der britische Verein Aston Villa hat es ihm angetan. Jetzt verbindet er sein liebstes Hobby mit einem seiner Herzensprojekte. Er setzt sich schon länger mit verschiedenen Charity-Organisationen für mentale Gesundheit ein – und für eine dieser Kampagnen hat er jetzt eine Menge Fußballstars mit ins Boot geholt!

Auf Instagram teilte der Dreifach-Papa einen Clip, der in Zusammenarbeit mit der Heads-Up-Organisation entstanden ist. Darin fordert William die Zuschauer – mithilfe von berühmten Kickern wie Frank Lampard, Harry Maguire (26) oder Alex Scott (35) – auf, sich eine Minute für ihre psychische Verfassung zu nehmen: "Im Leben, wie auch im Fußball, gehen wir alle durch Höhen und Tiefen. Wir können uns alle manchmal ängstlich und gestresst fühlen. In manchen Momenten wirken selbst Kleinigkeiten wie ein Kampf. Aber wir können alle anfangen, etwas zu ändern", ist der Prinz zu hören.

Laut dem Magazin Hello! wird dieser einminütige Clip von nun an in vielen britischen Fußballstadien zu sehen sein. Dafür werden sich sogar die Anstoßzeiten aller Spiele des FA Cups um eine Minute nach hinten verschieben. Wusstet ihr, dass William sich für mentale Gesundheit einsetzt? Stimmt ab!

Getty Images Prinz William im November 2019

